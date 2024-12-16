Зеленський: Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська ймовірно намагаються приховати втрати бійців з КНДР.

Джерело: звернення Зеленського 16 грудня

Пряма мова: "Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил.

Реклама:

За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них".

Деталі: Президент додав, що "жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні".

РЕКЛАМА:

Що передувало: