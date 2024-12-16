Зеленський: Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців
Понеділок, 16 грудня 2024, 21:22
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська ймовірно намагаються приховати втрати бійців з КНДР.
Джерело: звернення Зеленського 16 грудня
Пряма мова: "Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил.
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За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них".
Деталі: Президент додав, що "жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні".
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Що передувало:
- Українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.
- 15 грудня ГУР повідомило, що військові КНДР відкрили "дружній вогонь" і вбили 8 "кадировців".
- У понеділок в ГУР заявили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Воробжа, Мартиновка Курської області дпідрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.