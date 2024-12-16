Зеленский: Россияне пытаются скрыть потери северокорейцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска вероятно пытаются скрыть потери бойцов из КНДР.

Источник: обращение Зеленского 16 декабря

Прямая речь: "Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии. Есть много деталей и по уничтожению этих сил.

Реклама:

По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них".

Детали: Президент добавил, что "ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: