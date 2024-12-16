Зеленский: Россияне пытаются скрыть потери северокорейцев
Понедельник, 16 декабря 2024, 21:22
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска вероятно пытаются скрыть потери бойцов из КНДР.
Источник: обращение Зеленского 16 декабря
Прямая речь: "Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии. Есть много деталей и по уничтожению этих сил.
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По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них".
Детали: Президент добавил, что "ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне".
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Что предшествовало:
- Украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.
- 15 декабря ГУР сообщило, что военные КНДР открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".
- В понедельник в ГУР заявили, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Воробжа, Мартыновка Курской области дподразделения армии КНДР понесли значительные потери – речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.