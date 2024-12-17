Україна втратила половину територій, які контролювала на Курщині, ЗСУ перейшли до оборони – The Economist
Станом на середину грудня – через 4,5 місяці після заходу ЗСУ в Курську область РФ – Україна втратила половину раніше контрольованих територій, нині кожен підрозділ ЗСУ перейшов в оборону, cитуація ускладнюється через погодні умови та постійні обстріли, пише The Economist.
Джерело: The Economist
Деталі: Видання поспілкувалося з військовими, які відверто розповіли про проблеми України на цій ділянці фронту.
Зокрема, командир артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади майор Іван Бакрев каже, що російські війська "закручують гайки", і що так було ще до того, як у бій вступили північнокорейські солдати.
За його словами, росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому – в людях, артилерії, техніці – і "перемикаються" між механізованими і піхотними атаками для потужного ефекту.
Бакрев зазначив, що Україна вже втратила "близько половини" територій, які колись контролювала. Відступ почався, коли наприкінці вересня Україна замінила елітні підрозділи на менш загартовані.
"Це було помилкою", – вважає майор.
Зараз, за словами Бакрева, росіяни намагаються відрізати основне угруповання ЗСУ від України, атакуючи зі східного та західного флангів.
"Кожен підрозділ на Курщині перейшов до оборони", – розповів він.
Видання зазначає, що терміновість російської контратаки може бути пов'язана з наближенням інавгурації Дональда Трампа.
"Путін хоче, щоб до 20 січня питання Курщини було вирішеною справою, а не незручною темою для обговорення. Володимир Зеленський, схоже, так само рішуче налаштований зберегти цю територію як розмінну монету. Українці тримаються, хоча умови на землі (і під нею) стають дедалі похмурішими", – пише The Economist.
Про важкі умови боїв на Курщині розповів 33-річний сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Руслан Мокрицький. За його словами, росіяни можуть скинути "до 40 планерних бомб на одну позицію протягом кількох годин".
"Дощ, сльота, сніг, холод, багнюка, жуки, черв'яки, щури і планерні бомби…На Курщині смерть завжди поруч, вона практично тримає тебе за руку", – сказав Мокрицький.
Водночас він додав, що українські війська досі знаходили способи реагувати на нові виклики – навіть на російські хімічні атаки.
"Якби над нами з'явилася Зірка Смерті, ми б знайшли вихід", – наголосив Мокрицький.
Видання акцентує, що 4,5 місяці, можливо, занадто короткий термін, щоб судити про Курську операцію.
"Ця операція, яка народилась у момент відчаю для України, чий головнокомандувач Олександр Сирський опинився перед загрозою звільнення, не досягла своєї мети – відволікти війська від головних зусиль Росії в Донецькій області. Вона коштувала Україні втрати частини елітних військ. Але вона послабила тиск в інших регіонах і дала Україні рідкісну політичну підтримку в несприятливий для неї рік. Солдати, схоже, вважають, що контрнаступ був того вартий, хоча б для того, щоб дати росіянам дозу їхніх власних ліків", – пише The Economist.
"Коли я переступив кордон з Курщиною, я зрозумів, що вони відчували, коли входили в Україну. Нехай вони вмирають і гниють на своїй землі, і чим більше їх буде, тим краще", – підсумував Мокрицький.
Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі
"Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони
Передісторія:
- Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня.
- 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 6 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки операції у Курській області за 3 місяці, повідомив, що російські війська на цьому напрямку втратили понад 20 тисяч військових вбитими та пораненими.
- "За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717", – заявив Сирський.