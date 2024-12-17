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Украина потеряла половину территорий, которые контролировала на Курщине, ВСУ перешли к обороне – The Economist

Ирина БалачукВторник, 17 декабря 2024, 11:40
Украина потеряла половину территорий, которые контролировала на Курщине, ВСУ перешли к обороне – The Economist
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

По состоянию на середину декабря – через 4,5 месяца после захода ВСУ в Курскую область РФ – Украина потеряла половину ранее контролируемых территорий, сейчас каждое подразделение ВСУ перешло в оборону, ситуация осложняется из-за погодных условий и постоянных обстрелов, пишет The Economist.

Источник: The Economist

Детали: Издание пообщалось с военными, которые откровенно рассказали о проблемах Украины на этом участке фронта.

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В частности, командир артиллерии 82-й десантно-штурмовой бригады майор Иван Бакрев говорит, что российские войска "закручивают гайки", и что так было еще до того, как в бой вступили северокорейские солдаты.

По его словам, россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем – в людях, артиллерии, технике – и "переключаются" между механизированными и пехотными атаками для мощного эффекта.

Бакрев отметил, что Украина уже потеряла "около половины" территорий, которые когда-то контролировала. Отступление началось, когда в конце сентября Украина заменила элитные подразделения на менее закаленные.

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"Это было ошибкой", – считает майор.

Сейчас, по словам Бакрева, россияне пытаются отрезать основную группировку ВСУ от Украины, атакуя с восточного и западного флангов.

"Каждое подразделение на Курщине перешло к обороне", – рассказал он.

Издание отмечает, что срочность российской контратаки может быть связана с приближением инаугурации Дональда Трампа.

"Путин хочет, чтобы до 20 января вопрос Курщины был решенным делом, а не неудобной темой для обсуждения. Владимир Зеленский, похоже, так же решительно настроен сохранить эту территорию как разменную монету. Украинцы держатся, хотя условия на земле (и под ней) становятся все более мрачными", – пишет The Economist.

О тяжелых условиях боев на Курщине рассказал 33-летний сержант 95-й десантно-штурмовой бригады Руслан Мокрицкий. По его словам, россияне могут сбросить "до 40 планерных бомб на одну позицию в течение нескольких часов".

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планерные бомбы... На Курщине смерть всегда рядом, она практически держит тебя за руку", – сказал Мокрицкий.

В то же время он добавил, что украинские войска до сих пор находили способы реагировать на новые вызовы – даже на российские химические атаки.

"Если бы над нами появилась Звезда Смерти, мы бы нашли выход", – подчеркнул Мокрицкий.

Издание акцентирует, что 4,5 месяца, возможно, слишком короткий срок, чтобы судить о Курской операции.

"Эта операция, которая родилась в момент отчаяния для Украины, чей главнокомандующий Александр Сырский оказался перед угрозой увольнения, не достигла своей цели – отвлечь войска от главных усилий России в Донецкой области. Она стоила Украине потери части элитных войск. Но она ослабила давление в других регионах и дала Украине редкую политическую поддержку в неблагоприятный для нее год. Солдаты, похоже, считают, что контрнаступление того стоило, хотя бы для того, чтобы дать россиянам дозу их собственных лекарств", – пишет The Economist.

"Когда я переступил границу с Курщиной, я понял, что они чувствовали, когда входили в Украину. Пусть они умирают и гниют на своей земле, и чем больше их будет, тем лучше", – подытожил Мокрицкий.  

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Предыстория: 

  • Украинская операция в Курской области началась 6 августа.
  • 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • 6 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области за 3 месяца, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.
  • "За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них: ликвидировано – 7905, ранены – 12220, плен – 717", – заявил Сырский.

Курская область Вооруженные силы
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