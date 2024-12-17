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Медведєв зажадав помсти після ліквідації генерала хімічних військ РФ

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 грудня 2024, 12:04
Медведєв зажадав помсти після ліквідації генерала хімічних військ РФ
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв після ліквідації у Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, почав погрожувати "відплатою" керівництву України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Медведєв у своїй манері заявив, що за ліквідацією топ-генерала начебто стоять "бандерівців" та назвав підрив Кіріллова "агонією".

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Також він почав погрожувати, що на вище військово-політичне керівництво України "чекає неминуча відплата".

Що було раніше:

  • 17 грудня у столиці Росії – Москві – внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник. Напередодні СБУ заочно повідомила генералу про підозру.
  • Пізніше співрозмовник "Української правди" в спецслужбах повідомили, що підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова є спецоперацією Служби безпеки України.
  • Напередодні СБУ повідомила, що оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова (у написанні СБУ – Кіріллова – ред).

МедведєвРосіявоєнні злочинивійна
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