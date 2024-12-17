Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв після ліквідації у Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, почав погрожувати "відплатою" керівництву України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Медведєв у своїй манері заявив, що за ліквідацією топ-генерала начебто стоять "бандерівців" та назвав підрив Кіріллова "агонією".

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Також він почав погрожувати, що на вище військово-політичне керівництво України "чекає неминуча відплата".

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