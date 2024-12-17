Медведев жаждет мести после ликвидации генерала химических войск РФ
Вторник, 17 декабря 2024, 12:04
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начал угрожать "возмездием" руководству Украины.
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
Детали: Медведев в своей манере заявил, что за ликвидацией топ-генерала якобы стоят "бандеровцы" и назвал подрыв Кириллова "агонией".
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Также он начал угрожать, что высшее военно-политическое руководство Украины "ждет неминуемое возмездие".
Что предшествовало:
- 17 декабря в столице России - Москве - в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне СБУ заочно сообщила генералу о подозрении.
- Позже собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщили, что подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.
- Накануне СБУ сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.