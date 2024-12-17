Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начал угрожать "возмездием" руководству Украины.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Медведев в своей манере заявил, что за ликвидацией топ-генерала якобы стоят "бандеровцы" и назвал подрыв Кириллова "агонией".

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Также он начал угрожать, что высшее военно-политическое руководство Украины "ждет неминуемое возмездие".

Что предшествовало: