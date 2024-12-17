Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев жаждет мести после ликвидации генерала химических войск РФ

Станислав ПогориловВторник, 17 декабря 2024, 12:04
Медведев жаждет мести после ликвидации генерала химических войск РФ
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начал угрожать "возмездием" руководству Украины.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Медведев в своей манере заявил, что за ликвидацией топ-генерала якобы стоят "бандеровцы" и назвал подрыв Кириллова "агонией".

Реклама:

Также он начал угрожать, что высшее военно-политическое руководство Украины "ждет неминуемое возмездие".

Что предшествовало:

  • 17 декабря в столице России - Москве - в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне СБУ заочно сообщила генералу о подозрении.
  • Позже собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщили, что подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.
  • Накануне СБУ сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

МедведевРосcиявоенные преступлениявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: В Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США

Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием

Госдолг Украины достиг почти 160 миллиардов долларов

фотоЧиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители

Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий

Минобороны разрешило использовать отечественный беспилотный вездеход "Равлик"

Все новости...
Медведев
Медведев помечтал о появлении "новых регионов в составе России"
Си Цзиньпин указал Медведеву на необходимость "разрядки" в войне против Украины
"Раньше за такое вешали": Медведев угрожает президенту Грузии и митингующим
Последние новости
22:00
видео Восемь трендов, которые заполонили украинский TikTok в 2024 году
22:00
США: Есть признаки того, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО
21:56
Акции Nissan упали больше всего с августа из-за страха неудачи сделки с Honda
21:53
Магучих попала в топ-10 спортсменов года в Европе
21:47
В МИД рассказали, когда Украина проведет второй Саммит мира
21:35
тестО казаках, пауках и Друзьях: самые интересные тесты 2024 года, которые вы могли пропустить
21:31
На Киевщине восстановили мост через реку Тетерев, разрушенный в 2022 году
21:20
Если Китай искренен в своих заявлениях, то нужно влияние на Пхеньян – Зеленский
20:51
Щелкунчик возвращается на украинскую сцену: это не произведение Чайковского
20:46
Кабмин выделил 4,6 миллиарда на "тысячи для учителей", которые будут начислены уже с января
Все новости...
Реклама:
Реклама: