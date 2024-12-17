З’явилися кадри підриву російського генерала Кіріллова в Москві

В мережі з‘явилося відео ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кіріллова, за яким, за даними джерела "Української правди", стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбах

Деталі: Згідно з записом, генерал Кіріллов із помічником виходять з будівлі, поруч із якою стоїть самокат із вибуховим пристроєм. Щойно вони опиняються в зоні дії – самокат злітає в повітря.

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Ще одне відео безпосередньо підриву російського генерала Кіріллова в Москві pic.twitter.com/6uLolCQS2d — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

Що передувало: 17 грудня у столиці Росії - Москві - внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник. Вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті. Було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом

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Слідчий комітет Росії кваліфікував як теракт загибель начальника військ РХБЗ ЗС РФ Кіріллова, а також його помічника.

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ є спецоперацією Служби безпеки України.

Напередодні СБУ заочно повідомила Кіріллову підозру у воєнному злочині. За наказом цього російського генерала з початку повномасштабної війни було зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Упродовж повномасштабного вторгнення РФ до військових госпіталів та інших медзакладів України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.