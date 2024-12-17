Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З’явилися кадри підриву російського генерала Кіріллова в Москві

Валентина РоманенкоВівторок, 17 грудня 2024, 13:27
З’явилися кадри підриву російського генерала Кіріллова в Москві
фото місця події з російських пабліків

В мережі з‘явилося відео ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кіріллова, за яким, за даними джерела "Української правди", стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбах

Деталі: Згідно з записом, генерал Кіріллов із помічником виходять з будівлі, поруч із якою стоїть самокат із вибуховим пристроєм. Щойно вони опиняються в зоні дії – самокат злітає в повітря.

Реклама:

Що передувало: 17 грудня у столиці Росії - Москві - внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник. Вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті. Було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом

РЕКЛАМА:

Слідчий комітет Росії кваліфікував як теракт загибель начальника військ РХБЗ ЗС РФ Кіріллова, а також його помічника.

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ є спецоперацією Служби безпеки України.

Напередодні СБУ заочно повідомила Кіріллову підозру у воєнному злочині. За наказом цього російського генерала з початку повномасштабної війни було зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Упродовж повномасштабного вторгнення РФ до військових госпіталів та інших медзакладів України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.

СБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

фотоЧиновник КМДА оформив фейкову інвалідність – правоохоронці

Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

Усі новини...
CCО показали, як знищують військових КНДР на Курщині: 50 солдатів за три дні
Британська розвідка оцінила втрати Росією танків у війні
В ГУР розповіли, як воюють північнокорейці на Курщині
"Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом?": Зеленський знову розкритикував Орбана
Останні новини
02:59
На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР
01:58
БоксАтлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
01:57
ОновленоРосія атакувала "Шахедами" Миколаїв: горить дах багатоповерхівки
01:07
ГУР: Українські безпілотники можуть бити на 2 тис. км вглиб Росії
01:00
Чому виникають ІСШ і як запобігти захворюванню нирок: пояснює лікар
00:48
США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP
00:23
фотоРодина депутата, який змивав долари в унітаз, обросла нерухомістю і бізнесом на мільйони гривень – ЗМІ
23:55
автоспортОбережність та баланс: Бондарев – про різницю між картингом та Формулою-4
23:24
Сибіга обговорив з Блінкеном зміцнення ППО України і тиск на Росію
23:17
Росіяни накопичують сили, щоб наступати на Новоєлизаветівку – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: