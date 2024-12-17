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Появились кадры подрыва российского генерала Кириллова в Москве

Валентина РоманенкоВторник, 17 декабря 2024, 13:27
Появились кадры подрыва российского генерала Кириллова в Москве
фото места происшествия из российских пабликов

В сети появилось видео ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова, за которым, по данным источника "Украинской правды", стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в спецслужбах

Детали: Согласно записи, генерал Кириллов с помощником выходят из здания, рядом с которым стоит самокат со взрывным устройством. Как только они оказываются в зоне действия - самокат взлетает в воздух.

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Что предшествовало: 17 декабря в столице России – Москве – в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте.  Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом

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Следственный комитет России квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ  ВС РФ Кириллова, а также его помощника.

По данным источника УП в спецслужбах, подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Накануне СБУ заочно сообщила Кириллову подозрение в военном преступлении. По приказу этого российского генерала с начала полномасштабной войны было зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов.

В течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тысяч военных Сил обороны с различными степенями химического отравления.

СБУРосcия
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