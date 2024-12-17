Парламентська ТСК передавала ДБР матеріали щодо знущання і здирництва у 211-ї бригаді – депутатка
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів правопорушень у війську передавала Державному бюро розслідувань матеріали щодо знущання з військовослужбовців і здирництва у 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
Джерело: заступниця голови ТСК, позафракційна народна депутатка Юлія Яцик
Деталі: Члени тимчасової слідчої комісії отримали матеріали щодо вимагання грошей і знущання з військових у 211-ій понтонно-мостовій бригаді 10 вересня.
Пряма мова: "Матеріали потрапили до нас від представника Міноборони, вочевидь, тому що військовослужбовець, який їх надав, боявся напряму звертатися до комісії".
Деталі: За словами Яцик, ТСК не проводила власне розслідування через брак часу, адже 20 вересня закінчувався термін повноважень комісії.
Пряма мова: "На наших засіданнях постійно були присутні різні представники від ДБР, Генерального штабу та Міноборони – залежно від теми, яка розглядалася. Ми точно передавали інформацію щодо ситуації у 211-їй бригаді одному з представників ДБР, щоб вони почали розслідування. Було зрозуміло, що недостатньо перевірок Військової служби правопорядку, бо ми побачили факти, які свідчили про вчинення злочину".
Деталі: Яцик зазначила, що в матеріалах був рапорт помічника командира з правової роботи – начальника юридичної служби бригади Валентина Бартиша, в якому йдеться, що він повідомляв про всі факти правопорушень у 211-ій понтонно-мостовій бригаді командувачу Сил підтримки генерал-майору Дмитру Герезі.
В документі підкреслюється, що генерал-майор Герега направив у військову частину робочу групу щодо перевірки наявних фактів.
Однак після її завершення жодних заходів вжито не було. Навпаки – військовослужбовців, які давали свідчення про протиправні дії, почали переводити по інших військових частинах, а дехто з них пішли в СЗЧ.
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Передісторія:
- "Українська правда" 16 грудня оприлюднила розслідування щодо вимагання грошей і знущання з військових у 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
- Головнокомандувач Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка.
- Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що Міноборони не отримувало повідомлень щодо випадків знущань з військових 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ. Він зазначив, що це явище однозначно ганебне та суперечить основним принципам розбудови сучасного українського війська, однак не є масовим.
- Працівники ДБР 17 грудня почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. В ДБР заявили, що раніше не отримували жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади.
- Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій. Командиру військової частини Олегу Побережнюку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.