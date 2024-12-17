Парламентська ТСК передавала ДБР матеріали щодо знущання і здирництва у 211-ї бригаді – депутатка

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів правопорушень у війську передавала Державному бюро розслідувань матеріали щодо знущання з військовослужбовців і здирництва у 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Джерело: заступниця голови ТСК, позафракційна народна депутатка Юлія Яцик

Деталі: Члени тимчасової слідчої комісії отримали матеріали щодо вимагання грошей і знущання з військових у 211-ій понтонно-мостовій бригаді 10 вересня.

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Пряма мова: "Матеріали потрапили до нас від представника Міноборони, вочевидь, тому що військовослужбовець, який їх надав, боявся напряму звертатися до комісії".

Деталі: За словами Яцик, ТСК не проводила власне розслідування через брак часу, адже 20 вересня закінчувався термін повноважень комісії.

Пряма мова: "На наших засіданнях постійно були присутні різні представники від ДБР, Генерального штабу та Міноборони – залежно від теми, яка розглядалася. Ми точно передавали інформацію щодо ситуації у 211-їй бригаді одному з представників ДБР, щоб вони почали розслідування. Було зрозуміло, що недостатньо перевірок Військової служби правопорядку, бо ми побачили факти, які свідчили про вчинення злочину".

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Деталі: Яцик зазначила, що в матеріалах був рапорт помічника командира з правової роботи – начальника юридичної служби бригади Валентина Бартиша, в якому йдеться, що він повідомляв про всі факти правопорушень у 211-ій понтонно-мостовій бригаді командувачу Сил підтримки генерал-майору Дмитру Герезі.

В документі підкреслюється, що генерал-майор Герега направив у військову частину робочу групу щодо перевірки наявних фактів.

УП публікує документ без приховування особистих даних із дозволу Валентина Бартиша

Однак після її завершення жодних заходів вжито не було. Навпаки – військовослужбовців, які давали свідчення про протиправні дії, почали переводити по інших військових частинах, а дехто з них пішли в СЗЧ.

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