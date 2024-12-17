Парламентская ВСК передавала ГБР материалы по издевательствам и вымогательству в 211-й бригаде – депутат
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов правонарушений в армии передавала Государственному бюро расследований материалы по издевательствам над военнослужащими и вымогательству в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
Источник: заместитель председателя ВСК, внефракционный народный депутат Юлия Яцык
Детали: Члены временной следственной комиссии получили материалы о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде 10 сентября.
Прямая речь: "Материалы попали к нам от представителя Минобороны, очевидно, потому что военнослужащий, который их предоставил, боялся напрямую обращаться в комиссию".
Детали: По словам Яцык, ВСК не проводила собственное расследование из-за нехватки времени, ведь 20 сентября заканчивался срок полномочий комиссии.
Прямая речь: "На наших заседаниях постоянно присутствовали различные представители от ГБР, Генерального штаба и Минобороны – в зависимости от темы, которая рассматривалась. Мы точно передавали информацию о ситуации в 211-й бригаде одному из представителей ГБР, чтобы они начали расследование. Было понятно, что недостаточно проверок Военной службы правопорядка, потому что мы увидели факты, которые свидетельствовали о совершении преступления".
Детали: Яцык отметила, что в материалах был рапорт помощника командира по правовой работе - начальника юридической службы бригады Валентина Бартыша, в котором говорится, что он сообщал обо всех фактах правонарушений в 211-й понтонно-мостовой бригаде командующему Сил поддержки генерал-майору Дмитрию Гереге.
В документе подчеркивается, что генерал-майор Герега направил в воинскую часть рабочую группу по проверке имеющихся фактов.
Однако после ее завершения никаких мер принято не было. Наоборот - военнослужащих, которые давали показания о противоправных действиях, начали переводить по другим воинским частям, а некоторые из них ушли в СЗЧ.
Знать больше: Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады
Предыстория:
- "Украинская правда" 16 декабря обнародовала расследование о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
- Главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.
- Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ. Он отметил, что это явление однозначно позорное и противоречит основным принципам развития современного украинского войска, однако не является массовым.
- Работники ГБР 17 декабря начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. В ГБР заявили, что ранее не получали никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.
- Национальная полиция проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий. Командиру воинской части Олегу Побережнюку сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями.