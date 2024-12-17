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Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини

Валентина РоманенкоВівторок, 17 грудня 2024, 14:31
Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини
Тищенко в суді. фото Getty Images

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі.

Джерело: пресслужба ДБР, ОГП, "Українська правда"

Деталі: Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Тищенко перебуває під запобіжним заходом у вигляді у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням елеткронного браслета стеження.

Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

За даними слідства 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого – учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

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Дослівно ОГП: "Стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої – обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді".

Передісторія:

  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken, коли той гуляв із дитиною. З відео стало зрозуміло, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким потерпілий посперечався.
  • У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. 
  • Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken.
  • 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.
  • Охоронець нардепа Тищенка Костянтин Цубера визнав свою провину. 7 листопада Цубера уклав угоду про визнання винуватості. Він зобов’язався співпрацювати зі слідством, надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до правопорушення, зокрема, Тищенка.Таким чином він не відбуватиме покарання.

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ТищенкоДБРсудОфіс генпрокурора
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