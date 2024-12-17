Нардепа Тищенко будут судить за незаконное лишение свободы человека

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Тищенко по факту незаконного лишения свободы участника боевых действий в Днепре.

Источник: пресс-служба ГБР, ОГП, "Украинская правда"

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

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Тищенко находится под мерой пресечения в виде в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета слежения.

Депутата подозревают в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий.

По данным следствия, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишила свободы потерпевшего - участника боевых действий. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

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Дословно ОГП: "В отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого - обвинительный акт находится на рассмотрении в суде".

Предыстория:

В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken, когда тот гулял с ребенком. По видео стало очевидно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым потерпевший поспорил.

В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.

Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.

21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.

Охранник нардепа Тищенко Константин Цубера признал свою вину. 7 ноября Цубера заключил соглашение о признании виновности. Он обязался сотрудничать со следствием, предоставлять обличительные показания против других людей, причастных к правонарушению, в частности, Тищенко.

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