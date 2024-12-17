В "Слузі народу" вважають, що діям Бойка мають дати оцінку правоохоронці

У фракції "Слуга народу" вважають, що діям голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка мають дати оцінку правоохоронні органи.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі УП

Пряма мова: "Особа, про яку ви запитуєте, не є членом нашої фракції, тому ми не несемо відповідальності за його дії чи висловлювання.

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Звичайно, що останні його заяви викликають у нас обурення, як і в кожного, хто живе в Україні і чудово розуміє, що насильство, заборону використання рідної мови, руйнування українських пам’яток, переслідування людей за етнічним походженням принесли на нашу землю окупанти. І це реалії життя наших громадян на захоплених територіях".

Деталі: Вона додала, що Бойка бачили біля будівлі СБУ і це означає, що його висловлювання не залишилися непоміченими представниками правоохоронних органів: "Вважаємо, що саме там мають дати оцінку таким діям народного депутата".

Що передувало: Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.

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Згодом він опублікував нове відео, де заявив, що коли говорив про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні мав на увазі п’ятого президента Петра Порошенка і парамілітарні групи.

17 грудня Бойко прийшов на допит в СБУ.

Після допиту з'явилося відео Бойка із вибаченнями, правда, російською мовою.