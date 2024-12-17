В "Слуге народа" считают, что действиям Бойко должны дать оценку правоохранители

Во фракции "Слуга народа" считают, что действиям председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко должны дать оценку правоохранительные органы.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП

Прямая речь: "Лицо, о котором вы спрашиваете, не является членом нашей фракции, поэтому мы не несем ответственности за его действия или высказывания.

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Конечно, последние его заявления вызывают у нас возмущение, как и у каждого, кто живет в Украине и прекрасно понимает, что насилие, запрет использования родного языка, разрушение украинских памятников, преследование людей по этническому происхождению принесли на нашу землю оккупанты. И это реалии жизни наших граждан на захваченных территориях".

Детали: Она добавила, что Бойко видели у здания СБУ и это означает, что его высказывания не остались незамеченными представителями правоохранительных органов: "Считаем, что именно там должны дать оценку таким действиям народного депутата".

Что предшествовало: Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.

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Позже он опубликовал новое видео, где заявил, что когда говорил о "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине имел в виду пятого президента Петра Порошенко и парамилитарные группы.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса появилось видео Бойко с извинениями, правда, на российском языке.