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Держдеп: Адміністрація Байдена і команда Трампа комунікують у питанні України

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 00:36
Держдеп: Адміністрація Байдена і команда Трампа комунікують у питанні України
Метью Міллер. Фото: Getty Images

У Держдепі США заявили, що між адміністрацією Джо Байдена і новою командою обраного президента Дональда Трампа відбувається комунікація з питань зовнішньої політики, в тому числі в контексті війни Росії проти України.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер під час виступу в Міжнародному пресцентрі Вашингтона, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Міллера: "Ми спілкувалися з новою адміністрацією щодо цілої низки питань зовнішньої політики".

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Деталі: Він нагадав, що президент Джо Байден зустрічався особисто з обраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі, держсекретар Ентоні Блінкен мав розмову з призначеним міністром Марко Рубіо. Крім того, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що неодноразово спілкувався зі своїм наступником.

Водночас у контексті українського питання, Міллер підкреслив, що ніхто не може диктувати Україні, чи вступати їй у переговорний процес, і коли це потрібно робити.

Пряма мова Міллера: "Україна – це країна, яка є жертвою агресії Росії, і вони повинні вирішувати, яким шляхом рухатися далі".

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Деталі: Він наголосив, що саме Україна несе на собі тягар російської агресії, в той час, як українці страждають від воєнних злочинів та звірств.

Пряма мова Міллера: "Вони (українці – ред.) заслужили право приймати ці рішення. Ніхто інший у світі не заслужив право робити це за них".

Нагадаємо: Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати надану на користь України позику у $20 млрд, яка буде виплачуватись за рахунок заморожених російських активів. За її словами, позика не передбачає використання грошей американських платників податків.

Також повідомлялося, що адміністрація Байдена розглядає нові, більш жорсткі, санкції щодо торгівлі російською нафтою.

СШАТрампБайденУкраїна
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