Госдеп: Администрация Байдена и команда Трампа коммуницируют в вопросе Украины

В Госдепе США заявили, что между администрацией Джо Байдена и новой командой избранного президента Дональда Трампа происходит коммуникация по вопросам внешней политики, в том числе в контексте войны России против Украины.



Источник: спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время выступления в Международном пресс-центре Вашингтона, цитирует "Укринформ"



Прямая речь Миллера: "Мы общались с новой администрацией по целому ряду вопросов внешней политики".



Детали: Он напомнил, что президент Джо Байден встречался лично с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, госсекретарь Энтони Блинкен имел разговор с назначенным министром Марко Рубио. Кроме того, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что неоднократно общался со своим преемником.



В то же время в контексте украинского вопроса, Миллер подчеркнул, что никто не может диктовать Украине, вступать ли ей в переговорный процесс, и когда это нужно делать.



Прямая речь Миллера: "Украина - это страна, которая является жертвой агрессии России, и они должны решать, каким путем двигаться дальше".



Детали: Он отметил, что именно Украина несет на себе бремя российской агрессии, в то время, как украинцы страдают от военных преступлений и зверств.



Прямая речь Миллера: "Они (украинцы - ред.) заслужили право принимать эти решения. Никто другой в мире не заслужил право делать это за них".

Напомним: Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. По ее словам, заем не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.

Также сообщалось, что администрация Байдена рассматривает новые, более жесткие, санкции в отношении торговли российской нефтью.

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