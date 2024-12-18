Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп: Администрация Байдена и команда Трампа коммуницируют в вопросе Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 18 декабря 2024, 00:36
Госдеп: Администрация Байдена и команда Трампа коммуницируют в вопросе Украины
Мэтью Миллер. Фото: Getty Images

В Госдепе США заявили, что между администрацией Джо Байдена и новой командой избранного президента Дональда Трампа происходит коммуникация по вопросам внешней политики, в том числе в контексте войны России против Украины.

Источник: спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время выступления в Международном пресс-центре Вашингтона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Миллера: "Мы общались с новой администрацией по целому ряду вопросов внешней политики".

Детали: Он напомнил, что президент Джо Байден встречался лично с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, госсекретарь Энтони Блинкен имел разговор с назначенным министром Марко Рубио. Кроме того, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что неоднократно общался со своим преемником.

В то же время в контексте украинского вопроса, Миллер подчеркнул, что никто не может диктовать Украине, вступать ли ей в переговорный процесс, и когда это нужно делать.

Прямая речь Миллера: "Украина - это страна, которая является жертвой агрессии России, и они должны решать, каким путем двигаться дальше".

Детали: Он отметил, что именно Украина несет на себе бремя российской агрессии, в то время, как украинцы страдают от военных преступлений и зверств.

Прямая речь Миллера: "Они (украинцы - ред.) заслужили право принимать эти решения. Никто другой в мире не заслужил право делать это за них".

Напомним: Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. По ее словам, заем не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.

Также сообщалось, что администрация Байдена рассматривает новые, более жесткие, санкции в отношении торговли российской нефтью.

Реклама:
СШАТрампБайденУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
США
США о транзите российского газа через Украину: Почему кого-то может интересовать продление?
СМИ: Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины планирует визит в Киев в январе
В США отреагировали на подрыв российского генерала в Москве
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: