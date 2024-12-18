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Росіяни окупували Сонцівку на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 02:02
Росіяни окупували Сонцівку на Донеччині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 18 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами села Сонцівка Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Сонцівку"

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Деталі: За даними DeepState, росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Довідково: Сонцівка – село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.

За даними перепису 2001 року населення села становило 795 осіб.

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Що передувало: Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області. 

Крім того, DeepState вказував на те, що російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ на Донеччині, що загрожує оточенню українських сил в районі Великої Новосілки Донецької області.

Донецька областьокупаціявійна
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