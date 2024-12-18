Россияне оккупировали Сонцовку на Донетчине – DeepState
В ночь на 18 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами села Сонцовка Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Сонцовку".
Детали: По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.
Справка: Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.
По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.
Что предшествовало: Накануне аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.
Кроме того, DeepState указывал на то, что российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских сил в районе Великой Новоселки Донецкой области.