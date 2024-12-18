Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне оккупировали Сонцовку на Донетчине – DeepState

Ольга ГлущенкоСреда, 18 декабря 2024, 02:02
Россияне оккупировали Сонцовку на Донетчине – DeepState
карта DeepState

В ночь на 18 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами села Сонцовка Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Сонцовку".

Реклама:

Детали: По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Справка: Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.

По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Накануне аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.

Кроме того, DeepState указывал на то, что российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских сил в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Донецкая областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Силы ПВО обезвредили все беспилотники, запущенные Россией

Россия наращивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины – ISW

США в понедельник объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,25 млрд – AP

Фицо набросился на Зеленского и угрожает ответом на остановку транзита газа

Все новости...
Донецкая область
Армия РФ обстреляла автобус в Покровском районе: четыре человека ранены
Защитники могут попасть в окружение возле Великой Новоселки – DeepState
Россияне оккупировали Анновку на Донетчине и продвинулись возле 9 населенных пунктов – DeepState
Последние новости
13:58
Китай снизит импортные тарифы на некоторые виды вторичного медного и алюминиевого сырья
13:41
фотоВ Киеве парень запустил фейерверк, его задержали
13:40
Певица Катя Chilly возмутилась ханукией в центре Киева: украинцы обвинили ее в ксенофобии
13:34
шахматыКарлсена не допустили к матчу чемпионата мира из-за джинсов. Норвежец послал федерацию и снялся
13:23
В результате сильного тумана в Британии отменяют авиарейсы
13:04
В России запретили звонки на телефоны через интернет для борьбы с украинскими мошенниками
12:49
Сырский: Россияне потеряли более 421 тысячи военных в этом году
12:36
В Украине ввели День межнационального согласия и культурного разнообразия
12:24
Хакеры атаковали разработчиков расширений для Chrome
12:06
В МОЗ назвали критерии направления для проведения оценки повседневного функционирования лица
Все новости...
Реклама:
Реклама: