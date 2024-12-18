Россияне оккупировали Сонцовку на Донетчине – DeepState

В ночь на 18 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами села Сонцовка Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Сонцовку".

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Детали: По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Справка: Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.

По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.

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Что предшествовало: Накануне аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.

Кроме того, DeepState указывал на то, что российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских сил в районе Великой Новоселки Донецкой области.