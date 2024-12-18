Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що вже затримали 2 підозрюваних у вбивстві начальника хімвійськ Кіріллова  

Ірина БалачукСереда, 18 грудня 2024, 08:34
У Росії заявили, що вже затримали 2 підозрюваних у вбивстві начальника хімвійськ Кіріллова  
Фото Коммерсанта

У Росії затримали двох підозрюваних у справі про вбивство генерала Ігоря Кіріллова, пише російське видання "Коммерсант".

Джерело: "Коммерсант" із посиланням на джерела

Деталі: За словами співрозмовника видання, особи підозрюваних вдалося встановити "по гарячих слідах" – слідчі вивчили камери спостереження і виявили пару підозрілих машин.

Реклама:

За інформацією джерела газети, організатори вбивства Кіріллова вийшли на чоловіків через месенджери і дали їм "контакти зв'язкового з СБУ". 

Офіційних заяв по цій справі поки немає.

Доповнено: Пізніше російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС опублікували відео ФСБ із допитом громадянина Узбекистану, якого затримали нібито за підрив Кіріллова.

РЕКЛАМА:

"Я приїхав до Москви за завданням українських спецслужб. Я приїхав, потім купував самокат і через кілька місяців приїхали речі для бомби – я це теж приймав. Потім усе підготували, поставили поруч із будинком, де генерал. Потім, коли він вийшов із будинку, я натискав кнопку. Чому я це зробив? Для чого? Мені пропонували 100 тисяч доларів і європейський паспорт", – заявив чоловік, якого назвали затриманим за вбивство російського начальника хімвійськ.

Передісторія:

  • 17 грудня у столиці Росії – Москві – внаслідок вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник. За день до цього СБУ заочно повідомила генералу про підозру.
  • За цим фактом у РФ порушили кримінальну справу про теракт, вбивство, незаконний обіг зброї та боєприпасів.
  • За версією слідства, вибухівка була закріплена на ручці електросамоката. Потужність вибуху була еквівалентна приблизно 1 кг тротилу.  
  • За даними джерела УП в спецслужбах, підрив Кіріллова є спецоперацією Служби безпеки України.

Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

фотоЧиновник КМДА оформив фейкову інвалідність – правоохоронці

Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

фотоМіноборони дозволило використовувати вітчизняний безпілотний всюдихід "Равлик"

Усі новини...
Росія
ЗМІ: У Пентагоні кажуть про "сотні" вбитих або поранених військових КНДР у війні проти України
У США не виключають перекидання до Росії нових підрозділів військ КНДР
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 580 солдатів та 21 ББМ за добу
Останні новини
22:00
відеоВісім трендів, які заполонили український TikTok у 2024 році
22:00
США: Є ознаки того, що азербайджанський літак збила російська ППО
21:56
Акції Nissan впали найбільше з серпня через страх невдачі угоди з Honda
21:53
Магучіх потрапила у топ-10 спортсменів року в Європі
21:47
В МЗС розповіли, коли Україна проведе другий Саміт миру
21:35
тестПро козаків, павуків і "Друзів": найцікавіші тести 2024 року, які ви могли пропустити
21:31
На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році
21:20
Якщо Китай щирий у своїх заявах, то потрібен вплив на Пхеньян – Зеленський
20:51
Лускунчик повертається на українську сцену: це не твір Чайковського
20:46
Кабмін виділив 4,6 мільярда на "тисячі для вчителів", які будуть нараховані вже з січня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: