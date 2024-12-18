У Росії затримали двох підозрюваних у справі про вбивство генерала Ігоря Кіріллова, пише російське видання "Коммерсант".

Джерело: "Коммерсант" із посиланням на джерела

Деталі: За словами співрозмовника видання, особи підозрюваних вдалося встановити "по гарячих слідах" – слідчі вивчили камери спостереження і виявили пару підозрілих машин.

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За інформацією джерела газети, організатори вбивства Кіріллова вийшли на чоловіків через месенджери і дали їм "контакти зв'язкового з СБУ".

Офіційних заяв по цій справі поки немає.

Доповнено: Пізніше російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС опублікували відео ФСБ із допитом громадянина Узбекистану, якого затримали нібито за підрив Кіріллова.

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"Я приїхав до Москви за завданням українських спецслужб. Я приїхав, потім купував самокат і через кілька місяців приїхали речі для бомби – я це теж приймав. Потім усе підготували, поставили поруч із будинком, де генерал. Потім, коли він вийшов із будинку, я натискав кнопку. Чому я це зробив? Для чого? Мені пропонували 100 тисяч доларів і європейський паспорт", – заявив чоловік, якого назвали затриманим за вбивство російського начальника хімвійськ.

У Росії заявили, що вже затримали 2 підозрюваних у вбивстві начальника хімвійськ Кіріллова. Один з них – громадянин Узбекістану – заявив, що йому за це нібито пообіцяли 100 тисяч доларів і європейський паспорт. Відео з Telegram-каналу РИА Новости pic.twitter.com/XjhRZ3Zhy6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2024

Передісторія: