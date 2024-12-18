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В России заявили, что уже задержали 2 подозреваемых в убийстве начальника химвойск Кириллова

Ирина БалачукСреда, 18 декабря 2024, 08:34
В России заявили, что уже задержали 2 подозреваемых в убийстве начальника химвойск Кириллова
Фото Коммерсанта

В России задержали двух подозреваемых по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова, пишет российское издание "Коммерсант".

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на источники

Детали: По словам собеседника издания, личности подозреваемых удалось установить "по горячим следам" – следователи изучили камеры наблюдения и обнаружили пару подозрительных машин.

По информации источника газеты, организаторы убийства Кириллова вышли на мужчин через мессенджеры и дали им "контакты связного из СБУ".  

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Официальных заявлений по этому делу пока нет.

Дополнено: Позже российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС опубликовали видео ФСБ с допросом гражданина Узбекистана, которого задержали якобы за подрыв Кириллова.

"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы – я это тоже принимал. Потом все подготовили, поставили рядом с домом, где генерал. Потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я это сделал? Для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт", – заявил мужчина, которого назвали задержанным за убийство российского начальника химвойск.

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Предыстория:

  • 17 декабря в столице России – Москве – в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. За день до этого СБУ заочно сообщила генералу о подозрении.
  • По этому факту в РФ возбудили уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.
  • По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила.  
  • По данным источника УП в спецслужбах, подрыв Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Росcиявзрыв
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