В России заявили, что уже задержали 2 подозреваемых в убийстве начальника химвойск Кириллова

В России задержали двух подозреваемых по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова, пишет российское издание "Коммерсант".

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на источники

Детали: По словам собеседника издания, личности подозреваемых удалось установить "по горячим следам" – следователи изучили камеры наблюдения и обнаружили пару подозрительных машин.



По информации источника газеты, организаторы убийства Кириллова вышли на мужчин через мессенджеры и дали им "контакты связного из СБУ".

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Официальных заявлений по этому делу пока нет.

Дополнено: Позже российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС опубликовали видео ФСБ с допросом гражданина Узбекистана, которого задержали якобы за подрыв Кириллова.

"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы – я это тоже принимал. Потом все подготовили, поставили рядом с домом, где генерал. Потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я это сделал? Для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт", – заявил мужчина, которого назвали задержанным за убийство российского начальника химвойск.

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У Росії заявили, що вже затримали 2 підозрюваних у вбивстві начальника хімвійськ Кіріллова. Один з них – громадянин Узбекістану – заявив, що йому за це нібито пообіцяли 100 тисяч доларів і європейський паспорт. Відео з Telegram-каналу РИА Новости pic.twitter.com/XjhRZ3Zhy6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2024

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