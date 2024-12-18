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З липня в Білорусь залетів 351 російський "Шахед" – Беларускі Гаюн

Ірина БалачукСереда, 18 грудня 2024, 14:01
З липня в Білорусь залетів 351 російський Шахед – Беларускі Гаюн
Російські дрони, які залетіли в Білорусь 3 грудня. Скриншот з мапи

Починаючи з 19:00 11 липня 2024 року в Білорусь залетіло щонайменше 356 дронів різних типів, із них 351 – це російські дрони-камікадзе типу "Шахед", повідомляє Беларускі Гаюн.

Джерело: моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн

Деталі: Усю інформацію про російські дрони нанесли на онлайн-карту військової активності в Білорусі.    

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Розділ "безпілотники" містить час, локації, напрямки та подробиці щодо заходів кожного з 351 "Шахеда" і 5 розвідувальних дронів з розбивкою по днях. Також аналітики додали і всі відомі місця вибуху/збиття/падіння БПЛА в Білорусі за весь час.

За останні 5 місяців Беларускі Гаюн зафіксував 10 випадків збиття або падіння "Шахедів" у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі внаслідок падіння БПЛА.

Повідомляється, що кількість випадків заходження дронів у Білорусь продовжує зростати: якщо в липні та серпні їх було 9 і 12 відповідно, то у вересні вже зафіксували 30 БПЛА, у жовтні – 49, а в листопаді аж 151.

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За першу половину грудня повітряний простір Білорусі порушили вже 105 російських безпілотників.

"Крім цього, за час спостереження було локаційно втрачено 163 дрони – тобто просто зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки розбитих дронів", – пишуть аналітики.

Передісторія:

БілорусьШахедбезпілотники
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