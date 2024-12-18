С июля в Беларусь залетел 351 российский "Шахед" – Беларускі Гаюн

Начиная с 19:00 11 июля 2024 года в Беларусь залетело как минимум 356 дронов различных типов, из них 351 – это российские дроны-камикадзе типа "Шахед", сообщает Беларускі Гаюн.

Источник: мониторинговый проект Беларускі Гаюн

Детали: Всю информацию о российских дронах нанесли на онлайн-карту военной активности в Беларуси.

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Раздел "беспилотники" содержит время, локации, направления и подробности по заходам каждого из 351 "Шахеда" и 5 разведывательных дронов с разбивкой по дням. Также аналитики добавили и все известные места взрыва/сбития/падения БПЛА в Беларуси за все время.



За последние 5 месяцев Беларускі Гаюн зафиксировал 10 случаев сбития или падения "Шахедов" в Беларуси и Латвии, а также 1 случай разрушения здания, в результате падения БПЛА.

Сообщается, что количество случаев захода дронов в Беларусь продолжает расти: если в июле и августе их было 9 и 12 соответственно, то в сентябре уже зафиксировали 30 БПЛА, в октябре – 49, а в ноябре аж 151.

За первую половину декабря воздушное пространство Беларуси нарушили уже 105 российских беспилотников.

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"Помимо этого, за время наблюдения были локационно потеряны 163 дрона – то есть прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов", – пишут аналитики.

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