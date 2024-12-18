Лубінець: За три роки росіяни стратили 177 військових ЗСУ, у 2024 році тенденція погіршилась

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у 2024 році кількість випадків щодо розстрілів українських бійців росіянами майже вдвічі більша, ніж за два попередні роки війни разом.

Джерело: Лубінець в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова Лубінця: "Станом на зараз (інтерв'ю записане 13 грудня – ред.) за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Тенденція кардинально погіршилась, адже тільки в 2024-му офіційно підтверджено 109 страт".

Деталі: За словами Лубінця, більшість відео зі стратами українських військових його Офіс отримує від українських спецслужб, але є випадки, коли їх надають військові підрозділи. Також омбудсмен бере до уваги відео, що публікуються у соцмережах, зокрема, самими росіянами.

Про факти цих воєнних злочинів Лубінець повідомляє у Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН. Але відзначає, що МКЧХ ще жодного разу "публічно або непублічно звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або завдання їм тортур". Натомість у офіційних звітах ООН, за словами омбудсмена, у 2024 році вперше з'явилась інформація, що росіяни страчують українських військових.

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Російська сторона у відповідь на звернення Лубінця, зазначила, що "буде юридично реагувати" на ці факти.

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