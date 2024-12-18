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Лубінець: За три роки росіяни стратили 177 військових ЗСУ, у 2024 році тенденція погіршилась

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловСереда, 18 грудня 2024, 17:06
Лубінець: За три роки росіяни стратили 177 військових ЗСУ, у 2024 році тенденція погіршилась
Дмитро Лубінець, фото: УП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у 2024 році кількість випадків щодо розстрілів українських бійців росіянами майже вдвічі більша, ніж за два попередні роки війни разом.

Джерело: Лубінець в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова Лубінця: "Станом на зараз (інтерв'ю записане 13 грудня – ред.) за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Тенденція кардинально погіршилась, адже тільки в 2024-му офіційно підтверджено 109 страт".

Деталі: За словами Лубінця, більшість відео зі стратами українських військових його Офіс отримує від українських спецслужб, але є випадки, коли їх надають військові підрозділи. Також омбудсмен бере до уваги відео, що публікуються у соцмережах, зокрема, самими росіянами. 

Про факти цих воєнних злочинів Лубінець повідомляє у Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН. Але відзначає, що МКЧХ ще жодного разу "публічно або непублічно звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або завдання їм тортур". Натомість у офіційних звітах ООН, за словами омбудсмена, у 2024 році вперше з'явилась інформація, що росіяни страчують українських військових. 

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Російська сторона у відповідь на звернення Лубінця, зазначила, що "буде юридично реагувати" на ці факти. 

Що було раніше: 

  • Офіс генпрокурора констатує, що з кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що кількість страт українських військовополонених збільшується, тому що до таких дій щодо противника російських бійців заоохочують їх командири.

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