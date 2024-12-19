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Україна недостатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків – Зеленський

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 03:32
Україна недостатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків – Зеленський
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна забезпечена фінансово на наступний рік, проте недостатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків.

Джерело: заява Зеленського журналістам у Брюсселі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Президент зазначив, що партнери зробили важливі кроки щодо посилення української економіки, нагадавши, про програму Ukraine Facility, а також, що США передали до фонду Світового банку $20 млрд для України.

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Пряма мова Зеленського: "Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків".

Деталі: Він наголосив, що Україна робитиме все, "щоб наступного року вийшло нам бути сильними і вже переходити до дипломатії".

Пряма мова Зеленського: "Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратися. У будь-якому разі, з нашого боку, ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України".

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Що передувало: Зеленський заявив, що у України поки немає сил відвоювати окупований Крим та частину Донбасу, які Росія "фізично" контролює, але Захід може вплинути на правителя РФ Володимира Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

У листопаді Зеленський заявляв, щоУкраїна не може втратити десятки тисяч людей, щоб повернути Крим – його можна повернути дипломатичним шляхом.

Нагадаємо: Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ та Москва вже готові до переговорів про мир.

ЗеленськийУкраїнавійна
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