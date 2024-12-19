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Украина недостаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов – Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 03:32
Украина недостаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов – Зеленский
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина обеспечена финансово на следующий год, однако недостаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов.

Источник: заявление Зеленского журналистам в Брюсселе, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Президент отметил, что партнеры сделали важные шаги по усилению украинской экономики, напомнив, о программе Ukraine Facility, а также, что США передали в фонд Всемирного банка $20 млрд для Украины.

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Прямая речь Зеленского: "Мы обеспечены финансово на следующий год. Я считаю, что это также усиливает Украину. Но не все выполнено, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов".

Детали: Он отметил, что Украина будет делать все, "чтобы в следующем году получилось нам быть сильными и уже переходить к дипломатии".

Прямая речь Зеленского: "Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны, поэтому будем разбираться. В любом случае, с нашей стороны, мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас, для Украины".

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Что предшествовало: Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, которые Россия "физически" контролирует, но Запад может повлиять на правителя РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

В ноябре Зеленский заявлял, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым – его можно вернуть дипломатическим путем.

Напомним: Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что Киев и Москва уже готовы к переговорам о мире.

ЗеленскийУкраинавойна
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