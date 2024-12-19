Путин заявил, что готов к "переговорам" и "компромиссам" с Украиной

Правитель РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной и жалуется, что от договоренностей отказывается "та сторона", имея в виду Украину.

Источник: глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря

Прямая речь: "Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Просто противоположная сторона отказалась от переговоров, а мы всегда готовы к переговорам. А результатом переговоров всегда являются компромиссы.

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Мы же достигли договоренностей по сути в Стамбуле в конце 2022 года. И, повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, в целом была с ним согласна.

А потом почему-то отказалась. Потому что приехал ваш союзник Джонсон (экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - ред.) и сказал, что им надо воевать до последнего украинца...

Мы готовы, но нужно, чтобы и та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам".

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Предыстория:

8 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие.

12 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за отсутствия оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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