Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, частина області без електропостачання – ОВА

Під час масованої атаки окупантів на енергетику України росіяни вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.

Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

Пряма мова: "Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву.

Реклама:

Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: