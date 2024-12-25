Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, частина області без електропостачання – ОВА
Середа, 25 грудня 2024, 08:50
Під час масованої атаки окупантів на енергетику України росіяни вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.
Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
Пряма мова: "Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву.
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Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби".
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