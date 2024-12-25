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Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, частина області без електропостачання – ОВА

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 08:50
Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, частина області без електропостачання – ОВА
ілюстративне фото Pixabay

Під час масованої атаки окупантів на енергетику України росіяни вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.

Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

Пряма мова: "Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву.

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Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби".

Нагадаємо:

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  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти здійснюють масовану атаку на енергетичну систему України.
  • Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
  • Відомо про звуки вибухів у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янське.
  • Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують балістичними ракетами. У Салтівському районі постраждали три людини, двоє з них у важкому стані. Також влучання було зафіксовано у Київському районі міста.

Івано-Франківська областьракетний ударенергетикаобстріл
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