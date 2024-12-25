Оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, часть области без электроснабжения – ОВА
Среда, 25 декабря 2024, 08:50
Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения.
Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук
Прямая речь: "Рождественское утро в очередной раз показало, что для страны-агрессора нет ничего святого. Во время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников - светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить в темноту.
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Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы".
Напомним:
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