Оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, часть области без электроснабжения – ОВА

Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Прямая речь: "Рождественское утро в очередной раз показало, что для страны-агрессора нет ничего святого. Во время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников - светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить в темноту.

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Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы".

Напомним:

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