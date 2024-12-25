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Оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, часть области без электроснабжения – ОВА

Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 08:50
Оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, часть области без электроснабжения – ОВА
иллюстративное фото Pixabay

Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Прямая речь: "Рождественское утро в очередной раз показало, что для страны-агрессора нет ничего святого. Во время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников - светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить в темноту.

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Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы".

Напомним:

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  • Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.
  • Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
  • Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Также попадание было зафиксировано в Киевском районе города.

Ивано-Франковская областьракетный ударэнергетикаобстрел
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