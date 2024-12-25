Терехов: Росіяни цілили у Харкові по енергетиці, місто частково без опалення 

Росіяни 25 грудня запустили по Харкову 12 ракет та "Шахеди", які були націлені на об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Телеграм

Пряма мова Терехова: "Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики".

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"Внаслідок обстрілу НЕК "Укренерго" введені спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення. На теперішній час (станом на 11:00 - ред.) постраждали чотири людини".

Деталі: Також міський голова заявив, що окупанти спрямували БпЛА у бік приватних будинків мирних жителів.

За словами Терехова, в місті вдалося забезпечити стабільну роботу електротранспорту. "Ми працюватимемо цілодобово, щоб якомога швидше відновити нормальне життя в місті", - підкреслив мер. У місті працюють пункти незламності.

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Передісторія: Російські окупанти під час атаки 25 грудня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

О 7 ранку Терехов повідомив про влучання ракети у Київському та Немишлянському районі Харкова.

Під час масованої атаки окупантів на енергетику України росіяни вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.

Відомо що вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янське.











