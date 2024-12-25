Терехов: Россияне целились в Харькове по энергетике, город частично без отопления 

Россияне 25 декабря запустили по Харькову 12 ракет и "Шахеды", которые были нацелены на объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграм

Прямая речь Терехова: "Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики".

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"В результате обстрела НЭК "Укрэнерго" введены специальные графики отключения света в Харькове. В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время (по состоянию на 11:00 - ред.) пострадали четыре человека".

Детали: Также городской голова заявил, что оккупанты направили БПЛА в сторону частных домов мирных жителей.

По словам Терехова, в городе удалось обеспечить стабильную работу электротранспорта. "Мы будем работать круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в городе", - подчеркнул мэр. В городе работают пункты несокрушимости.

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Предыстория: Российские оккупанты во время атаки 25 декабря ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

В 7 утра Терехов сообщил о попадании ракеты в Киевском и Немышлянском районе Харькова.

Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. В результате часть области - без электроснабжения.

Известно, что взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.