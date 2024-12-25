Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Терехов: Россияне целились в Харькове по энергетике, город частично без отопления 

Украинская правдаСреда, 25 декабря 2024, 11:44

Россияне 25 декабря запустили по Харькову 12 ракет и "Шахеды", которые были нацелены на объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграм

Прямая речь Терехова: "Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики". 

Реклама:

"В результате обстрела НЭК "Укрэнерго" введены специальные графики отключения света в Харькове. В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время (по состоянию на 11:00 - ред.) пострадали четыре человека".

Детали: Также городской голова заявил, что оккупанты направили БПЛА в сторону частных домов мирных жителей.

По словам Терехова, в городе удалось обеспечить стабильную работу электротранспорта. "Мы будем работать круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в городе", - подчеркнул мэр. В городе работают пункты несокрушимости.

РЕКЛАМА:

Предыстория: Российские оккупанты во время атаки 25 декабря ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

В 7 утра Терехов сообщил о попадании ракеты в Киевском и Немышлянском районе Харькова.

Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. В результате часть области - без электроснабжения.

Известно, что взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.

Харьковэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
Харьков
Харьков под массированным обстрелом баллистики из России: есть пострадавшие
Россияне попали дроном в девятиэтажку в Харькове, шесть человек пострадали
Подбросили взрывчатку к отделам полиции в Харькове: задержаны 15-летние парень и девушка
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: