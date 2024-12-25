В різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей РФ

В різдвяну ніч Сили оборони знищили 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники ворога зі 184 повітряних цілей, запущених Росією.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: В ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Реклама:

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 184 повітряних цілей противника:

- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл. РФ);

- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)

РЕКЛАМА:

- 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

- 106 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.).

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 ворожих повітряних цілей:

- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

- 54 ударні БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Дослівно: "Повітряні сили готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави".

Передісторія: