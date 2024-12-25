В рождественскую ночь ПВО уничтожила 113 воздушных целей РФ
В рождественскую ночь Силы обороны уничтожили 55 крылатых ракет, 4 управляемые авиационные ракеты и 54 беспилотника врага из 184 воздушных целей, запущенных Россией.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В общем радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 184 воздушных целей противника:
- 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска - Воронежская обл. РФ);
- 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская обл.)
- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл., Каспийское море);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
- 106 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.).
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 вражеских воздушных целей:
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 54 ударные БпЛА Shahed/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения.
Дословно: "Воздушные силы готовы к отражению нападения и продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства".
Предыстория:
- Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
- Взрывы раздавались в в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменском.
- Харьков россияне атаковали баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Также попадание было зафиксировано в Киевском районе города.