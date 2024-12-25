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В рождественскую ночь ПВО уничтожила 113 воздушных целей РФ

Валентина РоманенкоСреда, 25 декабря 2024, 12:44
В рождественскую ночь ПВО уничтожила 113 воздушных целей РФ
иллюстрация Воздушных сил

В рождественскую ночь Силы обороны уничтожили 55 крылатых ракет, 4 управляемые авиационные ракеты и 54 беспилотника врага из 184 воздушных целей, запущенных Россией.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

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В общем радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 184 воздушных целей противника:

- 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска - Воронежская обл. РФ);

- 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская обл.)

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- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

- 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл., Каспийское море);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

- 106 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.).

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 вражеских воздушных целей:

- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

- 54 ударные БпЛА Shahed/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения.

Дословно: "Воздушные силы готовы к отражению нападения и продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства".

Предыстория:

ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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