DeepState: Ворог окупував Новооленівку та Сторожеве  

Росіяни на Донеччині окупували ще два населені пункти - Сторожеве та Новооленівку та просунулись поблизу Піщаного та Нововасилівки.

Джерело: проєкт DeepState

Деталі: За інформацією аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати нові території в Донецькій області. Зокрема, йдеться про села Сторожеве та Новооленівка.

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Окупанти також просунулися поблизу села Піщане, розташованого за кілька кілометрів від Покровська та біля Нововасилівки.

Передісторія: