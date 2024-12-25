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DeepState: Ворог окупував Новооленівку та Сторожеве  

Українська правдаСереда, 25 грудня 2024, 15:23
DeepState: Ворог окупував Новооленівку та Сторожеве  
скриншот

Росіяни на Донеччині окупували ще два населені пункти - Сторожеве та Новооленівку та просунулись поблизу Піщаного та Нововасилівки.

Джерело: проєкт DeepState

Деталі: За інформацією аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати нові території в Донецькій області. Зокрема, йдеться про села Сторожеве та Новооленівка.

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Окупанти також просунулися поблизу села Піщане, розташованого за кілька кілометрів від Покровська та біля Нововасилівки.

Передісторія:

  • DeepState 17 грудня повідомляв, що росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів.
  • Вже наступного дня аналітики повідомили про захоплення окупантами села Сонцівка.
  • 19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області.

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