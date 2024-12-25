DeepState: Враг оккупировал Новооленовку и Сторожевое   

Россияне в Донецкой области оккупировали еще два населенных пункта - Сторожевое и Новооленевку и продвинулись вблизи Песчаного и Нововасильевки.

Источник: Проект DeepState

Детали: По информации аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать новые территории в Донецкой области. В частности, речь идет о селах Сторожевое и Новооленовка.

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Оккупанты также продвинулись вблизи села Песчаное, расположенного в нескольких километрах от Покровска и у Нововасильевки.

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