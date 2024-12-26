Байден після масованої атаки РФ: Я доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що розпорядився, аби Пентагон нарощував постачання зброї в Україну. За його словами, в останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, "і ще більше вже в дорозі".

Джерело: заява Байдена, оприлюднена Білим домом

Пряма мова Байдена: "У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури.

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Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми".

Деталі: Байден наголосив, що "український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці". Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

Пряма мова Байдена: "За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і ще більше вже в дорозі.

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Я доручив Міністерству оборони продовжити нарощування поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил".

Що передувало: В ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

В різдвяну ніч Сили оборони знищили 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники ворога зі 184 повітряних цілей, запущених Росією.

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