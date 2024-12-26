Байден после массированной атаки РФ: Я поручил Пентагону наращивать поставки оружия в Украину

Президент США Джо Байден отреагировал на массированную атаку России на Украину на Рождество и заверил, что распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути".

Источник: заявление Байдена, обнародованное Белым домом

Прямая речь Байдена: "В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры.

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Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы".

Детали: Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.

Прямая речь Байдена: "За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше уже в пути.

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Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил".

Что предшествовало: В ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В рождественскую ночь Силы обороны уничтожили 55 крылатых ракет, 4 управляемые авиационные ракеты и 54 беспилотника врага из 184 воздушных целей, запущенных Россией.

Напомним: