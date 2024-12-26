Повітряні сили завдали удару по російському заводу, що виробляє паливо для балістики
Четвер, 26 грудня 2024, 11:59
Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по заводу, що виробляє паливо для балістичних ракет у місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області Росії.
Джерело: СтратКом ЗСУ
Деталі: За словами військових, підприємство, по якому було завдано удару, росіяни використовували для виробництва твердого палива для балістичних ракет, якими окупанти б’ють по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури в Україні.
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Передісторія:
- Дрони СБУ 22 грудня атакували полігон "Кадамовський" у Новочеркаську Ростовської області.
- У ніч на 26 грудня губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про атаку дронів на Бєлгородщину і знеструмлення шести населених пунктів.