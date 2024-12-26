Воздушные силы нанесли удар по российскому заводу, производящему топливо для баллистики

На днях Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по заводу, производящему топливо для баллистических ракет в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России.

Источник: СтратКом ВСУ

Детали: По словам военных, предприятие, по которому был нанесен удар, россияне использовали для производства твердого топлива для баллистических ракет, которыми оккупанты бьют по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Украине.

Реклама:

Предыстория: