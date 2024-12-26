Воздушные силы нанесли удар по российскому заводу, производящему топливо для баллистики
Четверг, 26 декабря 2024, 11:59
На днях Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по заводу, производящему топливо для баллистических ракет в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России.
Источник: СтратКом ВСУ
Детали: По словам военных, предприятие, по которому был нанесен удар, россияне использовали для производства твердого топлива для баллистических ракет, которыми оккупанты бьют по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Украине.
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Предыстория:
- Дроны СБУ 22 декабря атаковали полигон "Кадамовский" в Новочеркасске Ростовской области.
- В ночь на 26 декабря губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об атаке дронов на Белгородскую область и обесточивании шести населенных пунктов.