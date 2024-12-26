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Воздушные силы нанесли удар по российскому заводу, производящему топливо для баллистики

Украинская правдаЧетверг, 26 декабря 2024, 11:59
Воздушные силы нанесли удар по российскому заводу, производящему топливо для баллистики
скриншот

На днях Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по заводу, производящему топливо для баллистических ракет в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России.

Источник: СтратКом ВСУ

Детали: По словам военных, предприятие, по которому был нанесен удар, россияне использовали для производства твердого топлива для баллистических ракет, которыми оккупанты бьют по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Украине.

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Предыстория:

  • Дроны СБУ 22 декабря атаковали полигон "Кадамовский" в Новочеркасске Ростовской области.
  • В ночь на 26 декабря губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об атаке дронов на Белгородскую область и обесточивании шести населенных пунктов.

Росcиявойна
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