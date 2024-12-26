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Літак, який впав у Казахстані 25 грудня, збила російська ракета – Euronews

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 грудня 2024, 15:35
Літак, який впав у Казахстані 25 грудня, збила російська ракета – Euronews
Фото: Getty Images

За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч.

Джерело: Euronews

Дослівно: "Джерела в уряді Азербайджану в четвер ексклюзивно підтвердили Euronews, що російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною аварії літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау в середу".

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Деталі: За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час дій безпілотників над Грозним, а осколки влучили в пасажирів і бортпровідників, коли вона вибухнула поруч із літаком під час польоту.

Неназвані урядовці повідомили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на прохання пілотів про аварійну посадку. Йому було наказано летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані.

Зазначається, що за наявними даними, навігаційні системи GPS літака були заглушені впродовж усього польоту над морем.

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Що передувало:

  • У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
  • Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
  • Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.
  • У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.

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