Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Самолет, который упал в Казахстане 25 декабря, сбила российская ракета – Euronews

Станислав ПогориловЧетверг, 26 декабря 2024, 15:35
Самолет, который упал в Казахстане 25 декабря, сбила российская ракета – Euronews
Фото: Getty Images

По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.

Источник: Euronews

Дословно: "Источники в правительстве Азербайджана в четверг эксклюзивно подтвердили Euronews, что российская ракета класса „земля-воздух" стала причиной крушения самолета „Азербайджанских авиалиний" в Актау в среду".

Реклама:

Детали: По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время действий беспилотников над Грозным, а осколки попали в пассажиров и бортпроводников, когда она взорвалась рядом с самолетом во время полета.

Неназванные чиновники сообщили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбу пилотов об аварийной посадке. Ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

Отмечается, что по имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
  • Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".
  • В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
  • В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

авиаракетный ударКазахстанкатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Deepstate: Почти все Курахово оккупировано врагом

Алиев назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона

В Варшаве арестовали водителя, сбившего насмерть 14-летнего украинца

Трамп не исключил применение военной силы для взятия под контроль Гренландии

Трамп: Я "могу понять чувства" России относительно возможного вступления Украины в НАТО

Все новости...
авиа
В Россию за год ввезли 28 самолетов в обход санкций - росСМИ
ЦПД: Самолет, который упал в Казахстане, сбил российский ЗРК
В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек
Последние новости
05:26
04:30
"Арсенал" с Зинченко уступил "Ньюкаслу" в полуфинале Кубка английской лиги
03:54
03:20
фото, видеоВ российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу, возник пожар
02:20
01:51
Богачук: Ломаченко уже надоел бокс
01:48
ЕСПЧ признал Грецию виновной в систематическом "выталкивании" мигрантов за границу
01:24
DeepState сообщил о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в Курской области РФ
00:58
На Курщине Россия активизировала обстрелы города Суджа
00:36
На Киевщине работали силы ПВО по вражеским дронам
Все новости...
Реклама:
Реклама: