Самолет, который упал в Казахстане 25 декабря, сбила российская ракета – Euronews

По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.

Источник: Euronews

Дословно: "Источники в правительстве Азербайджана в четверг эксклюзивно подтвердили Euronews, что российская ракета класса „земля-воздух" стала причиной крушения самолета „Азербайджанских авиалиний" в Актау в среду".

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Детали: По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время действий беспилотников над Грозным, а осколки попали в пассажиров и бортпроводников, когда она взорвалась рядом с самолетом во время полета.

Неназванные чиновники сообщили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбу пилотов об аварийной посадке. Ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

Отмечается, что по имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

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