Самолет, который упал в Казахстане 25 декабря, сбила российская ракета – Euronews
По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.
Источник: Euronews
Дословно: "Источники в правительстве Азербайджана в четверг эксклюзивно подтвердили Euronews, что российская ракета класса „земля-воздух" стала причиной крушения самолета „Азербайджанских авиалиний" в Актау в среду".
Детали: По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время действий беспилотников над Грозным, а осколки попали в пассажиров и бортпроводников, когда она взорвалась рядом с самолетом во время полета.
Неназванные чиновники сообщили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбу пилотов об аварийной посадке. Ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.
Отмечается, что по имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.
Что предшествовало:
- В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
- Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".
- В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.