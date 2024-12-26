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Путин заявил, что вроде бы хочет закончить войну, но продолжает говорить о своих "целях"

Станислав ПогориловЧетверг, 26 декабря 2024, 19:39
Путин заявил, что вроде бы хочет закончить войну, но продолжает говорить о своих целях
Владимир путин, фото: Getty Images

Российский правитель Владимир Путин в четверг, отвечая на вопрос относительно перспектив окончания в 2025 году развязанной войны в Украине заявил, что он "стремится" ее завершить".

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта (войны - ред.) в Украине".

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Детали: После этого заявления Путин снова заговорил о том, что хочет достичь своих "целей" в войне в следующем году. "Разумеется, исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции (так Путин называет военную агрессию против Украины - ред.). Это вообще задача номер один. Мы будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения", - добавил он.

По словам Путина, премьер Словакии Роберт Фицо, который съездил на встречу с Путиным в Москву 22 декабря, якобы предложил "предоставить площадку его страны" для переговоров.

Предыстория:

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  • Глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной и жалуется, что от договоренностей отказывается "та сторона", имея в виду Украину.
  • Также Путин предложил провести технологический эксперимент: чтобы Запад и Украина определили объект в Киеве, Россия туда ударит "Орешником", а системы ПВО и ПРО попытаются его перехватить.
  • Кроме того  Путин, отвечая на вопрос, изменил бы свое решение о масштабном вторжении в Украину, если бы мог вернуться в февраль 2022 года, заявил, что так называемую "специальную военную операцию" следовало начать еще раньше.

ПутинвойнаУкраинаРосcия
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