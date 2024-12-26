Российский правитель Владимир Путин в четверг, отвечая на вопрос относительно перспектив окончания в 2025 году развязанной войны в Украине заявил, что он "стремится" ее завершить".

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта (войны - ред.) в Украине".

Реклама:

Детали: После этого заявления Путин снова заговорил о том, что хочет достичь своих "целей" в войне в следующем году. "Разумеется, исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции (так Путин называет военную агрессию против Украины - ред.). Это вообще задача номер один. Мы будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения", - добавил он.

По словам Путина, премьер Словакии Роберт Фицо, который съездил на встречу с Путиным в Москву 22 декабря, якобы предложил "предоставить площадку его страны" для переговоров.

Предыстория:

РЕКЛАМА: