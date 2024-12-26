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"Схеми": Нардеп Куницький виїхав у США вже після того, як ДБР почало розслідування щодо нього

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 грудня 2024, 22:45
Схеми: Нардеп Куницький виїхав у США вже після того, як ДБР почало розслідування щодо нього
Куницький. фото - "Слуга народу"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі тижневого відрядження до США з метою "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва".

Джерело: "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах та в депутатських колах

Деталі: Журналісти стверджують, що у це відрядження нардеп виїхав вже після того, як ДБР у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон.

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Влітку 2023-го року, Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні. Джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що в межах цього розслідування ДБР, Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід та не встановлювали будь-які інші обмеження

У коментарі "Схемам" голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що "сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів".

Як повідомляють журналісти, Куницький оформив відрядження в США у період з 21 по 28 вересня 2024-го року. Мета поїздки – "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва".

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У Верховній Раді на запит "Схем" не надали інформації про це відрядження, а в Апараті ВР наголосили, що "відшкодування витрат на відрядження за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося".

З України депутат виїхав 23 вересня – і станом на грудень вже три місяці як не повертається.

У коментарі журналістам перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомив, що, за його інформацією, Апарат парламенту намагався зв’язатись із депутатом, але "не отримав чіткої відповіді".

Сам Куницький коментар не надав.

Що передувало: 

  • Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що Куницький у вересні 2024 року виїхав у відрядження.
  • У Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не змогли відповісти, де перебуває народний депутат Олександр Куницький, про якого ЗМІ написали, що він утік з країни.
  • Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук на запитання УП відповіла, що не має відомостей про місцезнаходження Куницького та "не коментуватиме чутки".
  • За словами співрозмовника "Української правди", Куницький повідомив про виїзд в США фракцію "слуг" і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра" (можливо йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста – ред.).
  • Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, але очевидно, фракція не поспішає схвалювати таке рішення нардепа, який є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у ВР.

СШАДБРВерховна Рада
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