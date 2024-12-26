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"Схемы": Нардеп Куницкий выехал в США уже после того, как ГБР начало расследование относительно его

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 22:45
Схемы: Нардеп Куницкий выехал в США уже после того, как ГБР начало расследование относительно его
Куницкий. фото - "Слуга народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий выехал из Украины 23 сентября на основании недельной командировки в США с целью "углубления украинско-американского межпарламентского сотрудничества".

Источник: "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в депутатских кругах

Детали: Журналисты утверждают, что в эту командировку нардеп выехал уже после того, как ГБР в декабре 2023-го года начало расследовать обстоятельства его другого выезда за границу.

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Летом 2023-го года, Куницкий получил от председателя ВР разрешение на выезд в краткосрочную рабочую командировку в Израиль, зато вернулся только через три недели. Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что в рамках этого расследования ГБР, Куницкому не сообщали о подозрении, не избирали меру пресечения и не устанавливали любые другие ограничения

В комментарии "Схемам" председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что "сам факт возбуждения уголовного дела не создает законодательством никаких ограничений деятельности народных депутатов".

Как сообщают журналисты, Куницкий оформил командировку в США в период с 21 по 28 сентября 2024-го года. Цель поездки – "углубление украинско-американского межпарламентского сотрудничества".

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В Верховной Раде на запрос "Схем" не предоставили информации об этой командировке, а в Аппарате ВР отметили, что "возмещение расходов на командировку за счет средств государственного бюджета не осуществлялось".

Из Украины депутат выехал 23 сентября – и по состоянию на декабрь уже три месяца как не возвращается.

В комментарии журналистам первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил, что, по его информации, Аппарат парламента пытался связаться с депутатом, но "не получил четкого ответа".

Сам Куницкий комментарий не предоставил.

Что предшествовало: 

  • Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что Куницкий в сентябре 2024 года уехал в командировку.
  • В Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ написали, что он сбежал из страны.
  • Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук на вопрос УП ответила, что не имеет сведений о местонахождении Куницкого и "не будет комментировать слухи".
  • По словам собеседника "Украинской правды", Куницкий сообщил об выезде в США фракцию "слуг" и отметил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра" (возможно речь идет об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста – ред.)
  • Также Куницкий отметил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и терять еще одного представителя в ВР.

СШАГБРВерховная Рада
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