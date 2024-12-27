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У ЗСУ працюють над збільшенням підготовки новобранців до 2 місяців – Сирський

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 грудня 2024, 10:56
У ЗСУ працюють над збільшенням підготовки новобранців до 2 місяців – Сирський
фото з Facebook головкома Сирського

Військове керівництво працює над алгоритмом збільшення базової загальновійськової підготовки до 2 місяців.

Джерело: головнокомендувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook

Пряма мова: "Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів.

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Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений  5-14 діб.

Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

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Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою".

Деталі: Генерал повідомив, що провів підсумкову річну нараду з представниками Генштабу, командувачами видів та родів військ (сил) і командирами окремих бойових військових частин.

Вказано, щ оголовком заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення, визначив завдання для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.

Передісторія:

  • У жовтні Генштаб повідомляв, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у грудні прийматиме рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та не виключає збільшення термінів цієї підготовки у тому разі, якщо дозволятиме оперативна обстановка.
  • З 1 листопада в усіх 27 навчальних центрах України збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів. До розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо. Кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.

Читайте також: Курс новобранця. Що не так із базовою підготовкою для військових

арміяЗбройні сили
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