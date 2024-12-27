В ВСУ работают над увеличением подготовки новобранцев до 2 месяцев – Сырский

Военное руководство работает над алгоритмом увеличения базовой общевойсковой подготовки до 2 месяцев.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook

Прямая речь: "Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка - это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов.

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Согласно принятым мной решениям уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца - вместо прежнего 30-дневного обучения.

Дальнейший курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток.

Однако, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается.

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Подчеркнул необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою".

Детали: Генерал сообщил, что провел итоговое годовое совещание с представителями Генштаба, командующими видов и родов войск (сил) и командирами отдельных боевых воинских частей.

Указано, что глава заслушал доклады по проблемам подготовки и их решения, определил задачи для улучшения качества подготовки и ее наращивания. В частности, обновление стандартов БОВП, проведение БОВП на фондах боевых бригад и тому подобное.

Предыстория:

В октябре Генштаб сообщал, что главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки (БОВП) и не исключает увеличения сроков этой подготовки в том случае, если позволит оперативная обстановка.

С 1 ноября во всех 27 учебных центрах Украины увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки с 30 до 45 дней. В расширенную программу БОВП, кроме основ применения дронов и РЭБов, по просьбе воинских частей добавили работу с коллективным вооружением - пулеметами, гранатометами и тому подобное. Количество упражнений по стрельбам увеличили с 23 до 45. Количество патронов для стрельбы из модернизированного автомата Калашникова - с около 500 до 866.

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