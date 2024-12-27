Розвідка Південної Кореї: Захоплений ЗСУ у полон північнокорейський солдат помер

Розвідка Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомила, що захоплений українськими військовими у полон поранений солдат КНДР помер.

Джерело: агентство Yonhap, ВВС

Дослівно розвідка Південної Кореї: "Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер нещодавно, оскільки його (пов'язаний з пораненням) стан погіршився".

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Деталі: Фотографія солдата, імовірно взятого в полон, раніше з'явилася в соцмережах. Україна цю інформацію офіційно не коментувала.

Джерело AFP у південнокорейській розвідці заявило, що військовослужбовця дійсно захопила українська армія, але де саме це сталося - невідомо.

Нагадаємо: Сили спеціальних операцій оприлюднили першу і другу частини розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ.

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