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Розвідка Південної Кореї: Захоплений ЗСУ у полон північнокорейський солдат помер

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 грудня 2024, 11:04
Розвідка Південної Кореї: Захоплений ЗСУ у полон північнокорейський солдат помер
нібито полонений військовий КНДР, Фото: t.me/the_warshal18

Розвідка Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомила, що захоплений українськими військовими у полон поранений солдат КНДР помер.

Джерело: агентство Yonhap, ВВС

Дослівно розвідка Південної Кореї: "Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер нещодавно, оскільки його (пов'язаний з пораненням) стан погіршився".

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Деталі: Фотографія солдата, імовірно взятого в полон, раніше з'явилася в соцмережах. Україна цю інформацію офіційно не коментувала.

Джерело AFP у південнокорейській розвідці заявило, що військовослужбовця дійсно захопила українська армія, але де саме це сталося - невідомо.

Нагадаємо: Сили спеціальних операцій оприлюднили першу і другу частини розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ.

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Передісторія:

  • 19 грудня член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані повідомив, що у Курській області були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько 1000 військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені.
  • У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області Росії.
  • За даними військових Південної Кореї, Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-камікадзе, на підтримку війни Москви проти України.
  • 24 грудня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що за попередніми підрахунками, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.
  • Розвідка Південної Кореї в п'ятницю підтвердила захоплення українськими військовими пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

Північна Кореявійнаполонені
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