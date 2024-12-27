Разведка Южной Кореи: Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер
Разведка Южной Кореи ссылаясь на данные "дружественной страны" сообщила, что захваченный украинскими военными в плен раненый солдат КНДР умер.
Источник: агентство Yonhap, ВВС
Дословно разведка Южной Кореи: "Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер недавно, поскольку его (связанное с ранением) состояние ухудшилось".
Детали: Фотография солдата, предположительно взятого в плен, ранее появилась в соцсетях. Украина эту информацию официально не комментировала.
Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло - неизвестно.
Напомним: Силы специальных операций обнародовали первую и вторую части расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ.
Предыстория:
- 19 декабря член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на разведывательные данные сообщил, что в Курской области были убиты 100 солдат Северной Кореи, и еще около 1000 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, были ранены.
- В Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области России.
- По данным военных Южной Кореи, Северная Корея, похоже, готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, возможно, включая беспилотники-камикадзе, в поддержку войны Москвы против Украины.
- 24 декабря президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что по предварительным подсчетам, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.
- Разведка Южной Кореи в пятницу подтвердила захват украинскими военными раненого северокорейского солдата, который воевал на стороне России.