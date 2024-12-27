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Разведка Южной Кореи: Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер

Станислав ПогориловПятница, 27 декабря 2024, 11:04
Разведка Южной Кореи: Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер
якобы пленный военный КНДР, Фото: t.me/the_warshal18

Разведка Южной Кореи ссылаясь на данные "дружественной страны" сообщила, что захваченный украинскими военными в плен раненый солдат КНДР умер.

Источник: агентство Yonhap, ВВС

Дословно разведка Южной Кореи: "Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер недавно, поскольку его (связанное с ранением) состояние ухудшилось".

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Детали: Фотография солдата, предположительно взятого в плен, ранее появилась в соцсетях. Украина эту информацию официально не комментировала.

Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло - неизвестно.

Напомним: Силы специальных операций обнародовали первую и вторую части расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ.

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Предыстория:

Северная Кореявойнапленные
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