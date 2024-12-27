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Зеленський про військових КНДР: Їх свої ж добивають, на штурми посилають із мінімумом захисту

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 грудня 2024, 22:50
Зеленський про військових КНДР: Їх свої ж добивають, на штурми посилають із мінімумом захисту
фото: getty images

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Курщині росіяни не зацікавлені у виживанні військових з КНДР. За його словами, у штурми їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту, а щоб ті не потрапили у полон – їх свої ж добивають.

Джерело: звернення Зеленського 27 грудня

Пряма мова: "Щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових. У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту.

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Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі".

Деталі: Президент вважає, що Китай мав би чинити відповідний вплив на Пхеньян.

Нагадаємо:

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  • Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки щодо ситуації на фронті, зокрема на Курщині, де є війська КНДР. За його словами, якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, то потрібен відповідний вплив на Пхеньян.
  • За оцінками американських чиновників на умовах анонімності, якщо Росія з нового року почне активніше витісняти українські сили з Курської області, то ЗСУ доведеться відступити до весни 2025 року – або сили ЗСУ ризикують опинитися в оточенні.

ЗеленськийвійнаКурська область
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