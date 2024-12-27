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Зеленский о военных КНДР: Их свои же добивают, на штурмы посылают с минимумом защиты

Алена МазуренкоПятница, 27 декабря 2024, 22:50
Зеленский о военных КНДР: Их свои же добивают, на штурмы посылают с минимумом защиты
фото: getty images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Курщине россияне не заинтересованы в выживании военных из КНДР. По его словам, в штурмы их посылают так, чтобы у них было минимум защиты, а чтобы те не попали в плен – их свои же добивают.

Источник: обращение Зеленского 27 декабря

Прямая речь: "По Курщине - бои с участием северокорейских военных. У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен - их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты.

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Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе".

Детали: Президент считает, что Китай должен был бы оказывать соответствующее влияние на Пхеньян.

Напомним:

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  • Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки по ситуации на фронте, в частности на Курщине, где есть войска КНДР. По его словам, если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, то нужно соответствующее влияние на Пхеньян.
  • По оценкам американских чиновников на условиях анонимности, если Россия с нового года начнет активнее вытеснять украинские силы из Курской области, то ВСУ придется отступить до весны 2025 года - или силы ВСУ рискуют оказаться в окружении.

ЗеленскийвойнаКурская область
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