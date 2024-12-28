В США заявили, что военные Северной Кореи, которые воюют против Украины на стороне России в Курской области, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны.

Источник: представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, "Европейская правда"

Детали: Как заявил представитель Белого дома – российские и северокорейские лидеры рассматривают военных КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

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Он отметил, что эти военные "зазомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они бесполезны.

"Мы также имеем сообщения, что северокорейские солдаты накладывают на себя руки, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным – "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерия, рюкзаки, что бы они там ни делали", – он надеется, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов, потому что "они точно понадобятся".

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Во время этого брифинга также стало известно, что только за последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибшими и ранеными.

Заметим, в пятницу, 27 декабря, разведка Южной Кореи подтвердила захват украинскими военными раненого северокорейского солдата, который воевал на стороне России.

Позже разведчики Южной Кореи ссылаясь на данные "дружественной страны" сообщили, что он умер.

В Пентагоне перед тем прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.

В то же время американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.