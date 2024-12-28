Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Зазомбированные военные КНДР накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен - Белый дом

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 09:06
Зазомбированные военные КНДР накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен - Белый дом
фото: getty images

В США заявили, что военные Северной Кореи, которые воюют против Украины на стороне России в Курской области, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны.

Источник: представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, "Европейская правда"

Детали: Как заявил представитель Белого дома – российские и северокорейские лидеры рассматривают военных КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Реклама:

Он отметил, что эти военные "зазомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они бесполезны.

"Мы также имеем сообщения, что северокорейские солдаты накладывают на себя руки, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным – "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерия, рюкзаки, что бы они там ни делали", – он надеется, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов, потому что "они точно понадобятся".

РЕКЛАМА:

Во время этого брифинга также стало известно, что только за последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибшими и ранеными.

Заметим, в пятницу, 27 декабря, разведка Южной Кореи подтвердила захват украинскими военными раненого северокорейского солдата, который воевал на стороне России.

Позже разведчики Южной Кореи ссылаясь на данные "дружественной страны" сообщили, что он умер.

В Пентагоне перед тем прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.

В то же время американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.

КНДРРосcиявойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
КНДР
Если Китай искренен в своих заявлениях, то нужно влияние на Пхеньян – Зеленский
Разведка Южной Кореи: ВСУ взяли в плен северокорейского солдата в плен
Разведчики рассказали о новых потерях войск КНДР на Курщине
Последние новости
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
22:41
фотоМузей Ханенко завершил реставрацию после повреждений от российского обстрела
22:31
Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага
21:54
ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
Все новости...
Реклама:
Реклама: